Kritik an Sellners Besuch des Akademikerballs

Wien – Am kommenden Freitag findet in der Wiener Hofburg wieder der umstrittene freiheitliche Akademikerball statt. Auf der Straße sind erneut Proteste geplant. Der Unmut richtet sich vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die bereits seit 1952 die Veranstaltung ausrichten und prägen.

Bis 2012 wurde die Veranstaltung vom Wiener Korporationsring (WKR) organisiert. Nach Differenzen mit der Wiener Hofburg übernahm die FPÖ Wien, die ihn in Akademikerball umtaufte. Neben freiheitlicher Prominenz und Burschenschaftern tanzten dort in der Vergangenheit auch stets rechtspopulistische Politiker aus ganz Europa. Kritiker sehen im Ball ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer.

Kommen wird offenbar Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung. Laut APA ist sein Besuch nicht bestätigt, aber mehrere Zeitungen berichten, dass er am Ball teilnehmen wird. „Dass Identitären-Chef Martin Sellner am Akademikerball der FPÖ teilnimmt, offenbart wieder einmal, dass es innerhalb der FPÖ keine klare Haltung gegen diese Organisation gibt“, kritisiert ÖVP-Mandatar Martin Engelberg. „Vor einiger Zeit meinte (FPÖ-Chef Norbert) Hofer, dass eine Verbindung zu den Identitären und eine Aktivität in der FPÖ unvereinbar seien. Die Teilnahme Sellners am Akademikerball macht diese Aussage aber völlig unglaubwürdig“, konstatiert Engelberg. Und: „Strömungen wie die Identitären haben in einer liberalen und aufgeklärten Gesellschaft nichts verloren.“