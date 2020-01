Libyen-Gipfel in Berlin: Von Kriegsherren und Friedenstauben

Berlin –Die in den Bürgerkrieg in Libyen verwickelten Staaten haben sich gestern beim Gipfel in Berlin nach rund vierstündigen Verhandlungen auf einen internationalen Mechanismus zur Beilegung des Konflikts und umfassende Schritte für eine politische Lösung geeinigt. Die Teilnehmer des Berliner Libyen-Gipfels – unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Außenminister Mike Pompeo, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Boris Johnson – verpflichteten sich zur Einhaltung eines UNO-Waffenembargos und zu einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien. Insgesamt nahmen Vertreter von elf Ländern an der Libyen-Konferenz teil. Grund für den Gipfel war die Sorge, dass sich in Libyen ähnlich wie in Syrien ein Stellvertreterkrieg entwickelt.