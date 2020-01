Landtags-Klubklausur der Grünen: Klimaschutz, was sonst?

Innsbruck – Nomen est omen. Der Name ist Programm. Und so war es kein Zufall, dass sich die Tiroler Grünen zur ersten Landtags-Klubklausur im neuen Jahr am vergangenen Freitag im altehrwürdigen Schutzhaus des Alpenvereins am Patscherkofel trafen. Denn die Grünen wollen nicht nur das Jahr 2020, sondern gleich die kommenden zehn Jahre zum „Klimaschutz-Jahrzehnt“ ausrufen, wie LHStv. Ingrid Felipe und Klubobmann Gebi Mair gestern in einer Aussendung kundtaten.