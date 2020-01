Football: Kansas zog als erstes Team in die Super Bowl ein

Die Kansas City Chiefs sind im ersten Halbfinale der Playoffs in der National Football League ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich als erste Mannschaft für die Super Bowl qualifiziert. Durch den 35:24 (21:17)-Heimsieg am Sonntagabend beenden sie den Lauf der Tennessee Titans.

Die bisherige Überraschungsmannschaft aus Nashville hatte in den Runden zuvor den Meister New England Patriots und die Baltimore Ravens ausgeschaltet. Somit verpassten die Gäste auch den Durchmarsch von der Wild-Card- Runde ins Endspiel. KC steht hingegen nach 1967 und 1970 zum dritten Mal im Finale, das in der Nacht zum 3. Februar (MEZ) in Miami ausgetragen wird.