Drei Feuer in Enns: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nachdem es Sonntagabend in Enns (Bezirk Linz-Land) drei Brände gegeben hat, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Zusätzlich zu einem Großbrand in einer Lagerhalle kam es zu zwei kleineren Brandvorfällen am Bahnhof, berichtete die oö. Polizei am Montag. Beim Feuer in der Lagerhalle waren die Einsatzkräfte erheblich gefährdet, da ein Oberleitungsmasten umzustürzen drohte.