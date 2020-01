Mountain Peak und Winter Sports Summit: Ski-Gipfeltreffen in Kitzbühel

Kitzbühel – Der Wintersport wird in Zeiten des Klimawandels stärker hinterfragt als früher und umso mehr gilt es sich hier auf die Zukunft einzustellen. Eben genau dieser Zukunft widmet sich nun schon zum dritten Mal der Mountain Peak und Winter Sports Summit, der alljährlich in der Hahnenkammwoche durchgeführt wird.

Veranstaltet wird dieser Einladungsevent, der sich um den Wintersport und dessen Entwicklung dreht, von Sportmanager Marcus Höfl und seiner Firma MHM Majors mit Sitz in Kitzbühel. Der Summit findet am Mittwochnachmittag im Rasmushof statt. Beim Gipfel sollen die Herausforderungen des globalen Wintersports mit dem Schwerpunkt alpiner Skilauf erörtert werden. Mit den beiden ersten Auflagen zeigt sich Höfl zufrieden: „Ich denke, wir haben einen guten Start hingelegt. Von den Teilnehmern kamen bisher sehr positive Rückmeldungen. Sie bestätigen uns darin, dass es nicht nur wichtig, sondern auch höchste Zeit ist, sich ernsthaft mit den Zukunftsfragen im Wintersport auseinanderzusetzen, nach Lösungen zu suchen.“

Die Veranstaltung teilt sich in zwei Teile, den SportsTalk, bei dem unter anderem eine Studie zur Zukunft des Skisports vorgestellt wird, sowie eine Podiumsdiskussion mit Axel Lund Svindal (Skilegende), Johanna Pirker (Wissenschafterin), Verena Bentel­e (Parasport-Legende) und Daron Rahlves (Skilegende) stattfindet. „Wir versuchen bei allen Themen, die Experten zusammenzubringen, die tatsächlich etwas bewirken können, also die wichtigsten Entscheidungsträger des Wintersports. Über die anstehenden Herausforderungen zu diskutieren, ist eine Sache. Entscheidend ist aber, dadurch Veränderungen anzustoßen. Und das ist unser Ziel“, erklärt Höfl die Auswahl der Referenten. Schwerpunkt sei heuer der Aufbruch in die digitale Zukunft der globalen Skiwelt. „Wir beleuchten die unterschiedlichsten Aspekte im Profi-, aber auch im Breitensport. In beiden Bereichen gibt es reichlich Auf- und Nachholbedarf. Und es geht um Nachhaltigkeit und Marketing bei Großereignissen wie der Ski-WM nächstes Jahr in Cortina d’Ampezzo und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking“, schildert der Sportmanager.