„Someday Tomorrow Maybe“ von Lola Marsh: Sicher irgendwann morgen

Für die am Freitag erscheinende LP „Someday Tomorrow Maybe“ wird es wieder Klicks hageln. Die Vorabsingles „Only for a Moment“ und „What Am I“ gehen fluffig ins Ohr. Allzu dick aufgetragen ist allerdings „Like in the Movies“, das verrät ein Blick auf den Text: „Tell me where are you going, and I will follow / Can you send me a letter, like years before / When everything was so simple, like in the movies.“ Und auch das anfangs schüchterne „In Your Eyes“ wächst sich zur großen Ballade inklusive Orchester-Teppich aus. Klangliche Überraschungen gibt’s hingegen bei „Strangers on the Subway“ und „Four Long Seasons“. Gut, dass sich Lola Marsh irgendwann selbstbewusst vom Schnickschnack verabschieden – indem sie kurzerhand einen auf Morricone machen: Vor allem beim Opener „Echoe­s“ oder bei „Darkest Hour“ wirbelt der raue Prärie-Sound ordentlich Staub auf.