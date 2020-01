Alpenvolleys zogen Rivalem die Lederhosen aus

Unterhaching – Wenn’s drauf ankommt, wachsen die Hypo Tirol Alpenvolleys über sich hinaus. So auch gestern im Derby der deutschen Volleyball-Bundesliga gegen Herrsching. Gegen den selbsternannten „geilsten Club der Welt“ nahmen die Dunkelblauen von Beginn an das Heft in die Hand und feierten vor Heimpublikum in Unterhaching einen verdienten 3:1-Erfolg (18, -21, 22, 23). Während Coach Stefan Chrti­ansky jubeln durfte, musste der „König von Herrsching“ mit seinem Megaphon ohne Punkte wieder abziehen.