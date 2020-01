Kansas City und San Francisco bestreiten Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben am Sonntag mit einem 35:24-Heimsieg über die Tennessee Titans zum dritten Mal nach 1967 und 1970 die Super Bowl erreicht. Ihr Gegner im Finalspiel der National Football League (NFL) sind am 2. Februar (Ortszeit) in Miami die San Francisco 49ers, die mit einem souveränen 37:20-Heimerfolg über die Green Bay Packers ebenfalls ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Die Chiefs hatten im Gegensatz zu den „Niners“ Anlaufschwierigkeiten, denn die Titans lagen im Endspiel der American Football Conference (AFC) schnell 10:0 in Front. Doch dann fingen sich die Gastgeber und gingen vor der Pause durch einen Geniestreich von Quarterback Patrick Mahomes erstmals in Führung. Der 24-Jährige ließ sich von der gegnerischen Defensive nicht aufhalten und vollendete einen 27-Yard-Run zur 21:17-Pausenführung.

Im Schlussviertel entschieden dann zwei weitere Touchdowns die Partie endgültig zugunsten der Chiefs, die damit den Erfolgslauf von Tennessee beendeten. Die Titans hatten in den Play-off-Runden zuvor sowohl den Titelverteidiger New England Patriots als auch den Topfavoriten Baltimore Ravens mit Quarterback-Phänomen Lamar Jackson ausgeschaltet.

Das Finale der National Football Conference (NFL) war bereits nach der ersten Hälfte entschieden, da die San Francisco 49ers mit einer komfortablen 27:0-Führung in die Pause gingen. Die Green Bay Packers wurden dabei von den Hausherren im wahrsten Wortsinn überrannt. Niners Running Back Raheem Mostert, der in Summe 220 Yards Raumgewinn erzielte, lief gleich viermal in die Endzone und sorgte mit seinen vier Touchdowns für einen neuen Rekord in einem NFC-Finale.