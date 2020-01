TSD-U-Ausschuss könnte gestrafft werden

Das Land Tirol plant offenbar die Zusammenlegung der Landesblinden- und Sehbehindertenschule in Innsbruck mit dem Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik in Mils. Die Pläne dafür sollen bereits weit gediehen sein, die Tiroler Landesregierung will in den nächsten Wochen dazu einen Beschluss fassen. Von der Zusammenlegung erwartet sich das Land eine Bündelung der Initiativen. (pn)