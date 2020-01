Tote Kühe im Osttiroler Virgen geben Rätsel auf

Virgen – Seit einigen Wochen herrscht in der Osttiroler Gemeinde Virgen Trauer, Verwirrung und Verunsicherung unter den Bauern. Auf einem Hof ist der Großteil der Kühe verendet, der Grund dafür ist bis dato noch nicht klar. Ist es eine Erkrankung oder etwa ein boshafter Akt eines Außenstehenden? Wie in solchen Fällen üblich, brodelt in der Zwischenzeit die Gerüchteküche.