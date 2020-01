30.000 Euro für Fasching reserviert, über Faschingsdienstag wird noch entschieden

Ähnlich sieht es Bernhard Vettorazzi vom Stadtmarketing. Es fehle durchaus auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu verkleiden. Und es gebe wenig Tradition für einen Straßenfasching in Innsbruck. Sofern die politische Entscheidung in der Koalition falle, sei man aber „auf Knopfdruck“ bereit. Außerdem, so sagt Vettorazzi, könne man die Kosten für ein­e Silvestershow und eine Faschingsveranstaltung so nicht vergleichen. Auch in der Vergangenheit habe man nicht mehr Geld für den Faschingsdienstag in der Innenstadt ausgegeben. BM Georg Willi hätte gerne, dass die Veranstaltungen in den Stadtteilen gut besucht werden, und wünscht sich für die Innenstadt, „dass wir etwa­s für Kinder machen und das Lustigsein nicht in Alkohol ertränkt wird“.