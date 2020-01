Freispruch im letzten Wahl-Prozess in Innsbruck

Innsbruck – Wegen der vom Verfassungsgerichtshof aufgezeigten Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidentenwahl 2016 kam es gestern am Landesgericht zum letzten Prozess gegen ein Mitglied einer Tiroler Wahlbehörde. Diesmal musste sich der einst stellvertretende Wahlleiter des Bezirks Schwaz dem Vorwurf der Falschbeurkundung im Amt stellen. Noch einmal brachte der Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, dass Anwesenheiten von Wahl­beisitzern beurkundet worden waren, die tatsächlich so in vollem Umfang nicht stattgefunden hätten.