Bildungslandesrätin Palfrader lehnt Kopftuch-Pläne doch nicht ab

Wien – Wieder einmal ist die Tiroler ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader bei der Bundespartei angeeckt. Diesmal geht es um das Kopftuchverbot für Schülerinnen, das die türkis-grüne Regierung auf Mädchen bis 14 ausweiten will. Als „nicht notwendig“ hat Palfrader das via Tiroler Tageszeitung gewertet. Es gebe wesentlich Wichtigeres. Die Sache sei an den Tiroler Schulen nie ein Problem gewesen; erst ob des Verbots sei es Thema geworden, argumentiert Palfrader.