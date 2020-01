Galerie in der Klinkstraße in Kufstein: Im Dialog zur Kunst finden

Kufstein – Nach vielen Jahren hat die Stadt Kufstein wieder eine ständige Galerie für die bildende Kunst. Und das an optimaler Stelle in der Kinkstraße 5, im Stadtzentrum. Kein Wunder, dass auch Kulturreferent Klaus Reitberger (Parteifreie) ins Schwärmen gerät. Immerhin hat er sich auch starkgemacht, dass die Stadtgemeinde für das erste Bestandsjahr 25.000 Euro für Miete und Betriebskosten berappt. Mit guter Aussicht auf Verlängerung, „falls die Galerie gut läuft“, wie Reitberger verrät.

Richter und seine rund 20 Vereinsmitglieder sind auch bereits voller Ideen und Visionen, was die Arbeit der künftigen Monate anbelangt. Man richte sich an Kunstinteressierte, Kunstschaffende, kreative Menschen und in weiterer Folge bei Workshops an Jugendliche, Kinder und Senioren. „Wir wollen Schwellenangst gegenüber der modernen Kunst abbauen und nicht vom Glasturm aus agieren“, sagt Richter. Es ginge darum, Kunst im Dialog zu vermitteln. „Und wenn jemand kommt und sagt: ,Das gefällt mir nicht‘, haben wir bereits den Dialog gefunden“, so Richter.