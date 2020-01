Innsbruck, Wien — Schmelzende Eisberge, untergehende Inseln, brennender Busch, tote Koalas: Die tägliche Informationsflut über die Auswirkungen der Klimakrise jagt vielen Menschen Angst ein. Was passiert aber, wenn diese Sorgen nicht mehr weggehen? Immer mehr Kinder und Jugendliche schreiben in den sozialen Netzwerken, dass sie wegen der unzähligen Nachrichten über Klimawandel und Co. immer wieder unter Trauer, Depression und Verzweiflung leiden.