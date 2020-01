Notarztverband Osttirol verlangt Rechtssicherheit

Jeder Bürger hat in Tirol das Recht, eine Eingabe (Petition) im Tiroler Landtag einzubringen. Dies hat schriftlich entweder per Post oder durch persönliche Abgabe in der Landtagsdirektion zu erfolgen. Ebenso ist eine elektronische Übermittlung an die Adresse der Landtagsdirektion (landtag.direktion@tirol.gv.at) möglich. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass die Einbringung nicht anonym erfolgen darf und die Eingabe ein Begehren erkennen lassen muss. Der Petitionsausschuss berät das Anliegen. (TT)