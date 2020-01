„Herausragende Zahlen“: Max-Jahr sorgt für ein Plus

Innsbruck – Fast 11 Prozent mehr Publikum steuerte im abgelaufenen Museumsjahr die Tiroler Landesmuseen (TLM) an. Das gab der Verband aus fünf Häusern gestern per Aussendung bekannt. „Herausragende Zahlen“ wurden verzeichnet, heißt es dort. Insgesamt besuchten 2019 342.966 Interessierte die TLM.

Verdanken können die Landesmuseen den Zuwachs auch dem abgelaufenen Kaiser-Max-Jubiläum. Das meiste Interesse erregte traditionellerweise die Hofkirche: 138.053 (plus 13.9 Prozent) pilgerten zum Grabmal Maximilians I. – davon profitiert auch das angegliederte Volkskunstmuseum, das selbst ohne konkreten Maximilian-Bezug 2019 rund 16 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher begrüßen durfte. Dem Jubeljahr verbunden war hingegen das Zeughaus: Das Plus von satten 48 Prozent (auf 52.959 Eintritte) sei vor allem auf die etlichen Veranstaltungen zurückzuführen, die im Max-Jahr hier über die Bühne gingen, erklärt TLM-Sprecher Michael Zechmann.

Die „größte Herausforderung“ stelle laut Zechmann Sorgenkind Tirol Panorama dar: Von 71.267 Eintritten rutschte man auf 68.689. „Wir arbeiten an einer Strategie, damit Einheimische, die das Riesenrundgemälde kennen, wiederkehren“, so Zechmann. Dennoch: 2020 steht keine Neubearbeitung der Dauerschau im Tirol Panorama an.