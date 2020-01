Die Tiroler Ski-Szene nahm an Fahrt auf

Innsbruck – Die Winter World Masters Games in Innsbruck sind Geschichte, die Tiroler Ski-Masters-Läufer standen indes am vergangenen Wochenende erst in den Startlöchern: „Endlich wieder Winter“, hieß es am Sonntag am Rangger Köpfl in Oberperfuss. Bei eisigen Temperaturen waren Heidi Weber (Klasse C/SV Gries/Sellrain) und ihr Teamkollege Reinhard Kofler (Klasse A) in einer Gesamtzeit von 1:42,92 Minuten die Schnellsten. Eröffnet wurde das Rennen von Franz Prantner, der als ältester Master des Tages (1939) beide Läufe in einer ebenfalls sensationellen Zeit von 2:08,07 Minuten meisterte. In der Klasse B siegte Gottfried Ascher (WSV Brandenberg).