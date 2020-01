Nibelungen-Festspiele planen Wasserwelt in Worms

Mit einer spektakulären Wasserwelt als Bühnenbild vor dem Kaiserdom wollen die Nibelungen-Festspiele in Worms in diesem Jahr (17. Juli bis 2. August) die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Der Schweizer Regisseur Roger Vontobel übernimmt die Inszenierung des Stücks „Hildensaga. Ein Königinnendrama“ des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz. Darin sollen die Frauen im Zentrum stehen.

„Schmalz versucht, die Geschichte aus einer neuen Perspektive zu erzählen“, sagte der künstlerische Leiter Thomas Laue der dpa. Allgemein gehe in Inszenierungen der Nibelungensage die Sicht auf Königin Brünhild oft etwas verloren. „Das wird hier anders sein“, kündigte Laue an. „Brünhild kommt nach Worms und verwandelt sich so, wie sich das Wasser vor dem Dom verwandelt: von der wilden Welt Isenlands in die gezähmte Welt eines Swimmingpools, um dann wieder mit Urkraft entfesselt zu werden.“