Brügge und Gent: Eine Zeitreise ins alte Burgund

Es ist so eine Sache mit Zeitreisen. Man kann den bes­ten Touristenführer haben, das schönste Wetter und die tollsten Attraktionen, doch allzu oft will sich das Gefühl, der Vergangenheit näher zu kommen, dennoch nicht einstellen. Der magische Moment, in dem man glaubt, einen Hauch vom Damals zu erhaschen, lässt sich nicht erzwingen. Dafür muss einiges zusammenkommen – wie in Brügge.