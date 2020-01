Kein zurück zum Grün: Freiland in Schwaz wird zu Gewerbegebiet

Schwaz –Viele Schwazer Bauern sind verärgert. Denn sie können nur zuschauen und nichts tun. Wieder kommt ein Stück Freiland in den Schwazer Feldern unter den Bagger.

Am Montagabend beschloss der Gemeinderat die Änderung des Flächenwidmungsplanes für ein Grundstück im Freiland. Es liegt im Ortsteil Ried im Osten von Schwaz. Dort soll das angrenzende Gewerbegebiet an der Alten Landstraße erweitert werden. Aus Freiland wurde somit ein „eingeschränktes Gewerbe- und Industriegebiet G-4“. Damit schließt die Stadt eine Ansiedelung von Betrieben wie Transportunternehmen, Baustoffindustrie, Tankstellen oder Lagerflächen aus.

Nur einen Steinwurf entfernt, umringt von anderen Unternehmen, liegt seit Jahren ein genauso gewidmetes Grundstück brach. „Das ist es, was uns Bauern so ärgert. Man fährt seit 20 Jahren an einer offenen Ruine vorbei, die als Gewerbegebiet gewidmet wurde, und doch bricht man immer wieder neues Grünland auf“, sagt Franz Geisler, Schwazer Bauernobmann.