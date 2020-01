TSD: Tiroler FPÖ-Chef Abwerzger fordert Aufklärung

Von einer jahrelangen Misere in der Bodenpolitik spricht SPÖ-LA Elisabeth Blanik angesichts des knapper werdenden Angebots an Baugründen. „Aus meiner Sicht benötigt es für gewidmetes Bauland eine Bebauungspflicht, ansonsten müsste es rückgewidmet werden. Und Gemeinden sollten endlich in die Lage versetzt werden, selbst Freiland zu kaufen.“ Der Umweg über den Tiroler Bodenfonds bringt laut Blanik nichts.