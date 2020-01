Medizinisch-technische Dienste: Gehaltsdebatte zieht größere Kreise

Innsbruck – Die erste interne Arbeitsgruppensitzung soll bereits stattgefunden haben. Wie berichtet, wollen die Landesräte Bernhard Tilg (Gesundheit) und Johannes Tratter (Gemeinden; beide VP) das seit 1. Jänner in Kraft getretene, neue Gehaltsmodell für die Mitarbeiter in der Langzeitpflege noch einmal überarbeiten. Der Pflegebereich war gegen Schlechterstellungen im neuen Gehaltsmodell und zuletzt gegen die – von den Tiroler Kliniken weiter bezahlte – Streichung der Nachtdienstzulage Sturm gelaufen. Was folgte, war das von Tilg und Tratter angekündigte Gesetzesreparaturversprechen. Inklusive der Zusage, die Option zu verlängern.