Zuwächse erwartet: Tirols Handwerker bleiben optimistisch

Auch das vierte Quartal 2019 beurteilten die Tiroler Gewerbe- und Handwerksbetriebe überwiegend positiv, wenn auch nicht ganz so positiv wie 2018. 28 Prozent der Betriebe schätzten die Geschäftslage mit gut ein, im Vorjahr waren das immerhin noch 38 Prozent. 62 Prozent der Unternehmer bezeichneten die Lage als „saisonüblich“ (2018: 58 Prozent), zehn Prozent empfanden die Situation Ende 2019 als „schlecht“ (2018: vier Prozent). Sowohl der Auftragsbestand in den investitionsgüternahen Branchen als auch die Umsatzentwicklung in den konsumnahen Branchen liege zwar im vierten Quartal hinter dem Vergleichzeitraum 2018 zurück, allerdings von einem sehr hohen Niveau ausgehend, sagt Jirka.