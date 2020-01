„Kids Save Lives“: Wiederbelebung macht in Innsbruck Schule

Innsbruck – In Skandinavien seit 15 Jahren im Lehrplan verankert, in Italien, Portugal, Belgien, Dänemark und Frankreich in Schulen im Rahmen des Unterrichts gesetzlich verpflichtend – die Rede ist von der Reanimation. Während bisher in Österreich auf dem Gebiet noch Aufholbedarf besteht, startete gestern in Tirol mit der weltweit etablierten Initiative „Kids Save Lives“ eine Wiederbelebungs-Offensive. Zusammen mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz, dem Austrian Resuscitation Council, den Innsbrucker Rettungsdienstorganisationen und der Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck geht die Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin an die Schulen, um einfache Wiederbelebungsmaßnahmen zu unterrichten.