Pärchen wegen Mordes und Leichenschändung angeklagt

Innsbruck – Im April passierte in Wilten das wohl grausamste Mordgeschehen, das Tirol seit Langem erlebt hat. Morgens hatte ein Anrufer aus Dänemark der Innsbrucker Polizei gemeldet, dass dessen Freundin in einer Wohnung in der Michael-Gaismair-Straße nicht nur vergewaltigt, sondern auch Zeugin eines Mordes geworden war. Als wenig später Polizisten in die Wohnung gestürmt waren, stießen sie auf die Freundin (21), ein indischstämmiges Pärchen (22, 21) und eine Leiche.