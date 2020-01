Premiere in Pfunds: Feuerwehr und Schule „hautnah“

Pfunds –Eine gelungene Premiere duften kürzlich die Pfundser Feuerwehr und die dritte Klasse der Landecker Handelsschule feiern: Die Schüler hatten einen tollen Infotag konzipiert und in allen Details vorbereitet. Schauplatz war die Feuerwehrhalle, zahlreiche Besucher erlebten ein kurzweiliges Programm.

„Die Herausforderung für die Schüler lag in der Frage, wie sich unsere Feuerwehr in der Öffentlichkeit am besten präsentieren kann“, schilderte Kommandant Rainer Nardin. „Wir haben aus dieser Vorgabe unser fächerübergreifendes Schulabschlussprojekt gemacht. Wobei jeder Einzelne von uns bewertet wird“, klärte der Schüler Aron Spörr auf. Unter dem Motto „Feuerwehr hautnah“ entstand bereits vor Weihnachten ein minutiöses „Drehbuch“ samt schriftlichen Unterlagen wie Brandschutz-Broschüre und Programmablauf.