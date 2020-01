U-Ausschuss beschnitten eingerichtet

SPÖ und NEOS gehen nun vor den VfGH. Dieser wird in den nächsten zwei bis drei Monaten entscheiden, ob der ursprüngliche Minderheitenantrag rechtmäßig war. Ist das der Fall, werden die heute herausgestrichenen Passagen umgehend in die Ausschussarbeit integriert.

SP-Fraktionschef Kai Jan Krainer, der einen schwarzen Tag für den Parlamentarismus sieht, ärgerte sich am Mittwoch gegenüber der APA darüber, dass aus einer politischen Frage, was untersucht werde, eine juristische werde. Davon abgesehen ist er zuversichtlich, vor dem VfGH recht zu bekommen. In dem Antrag stecke viel Expertise.