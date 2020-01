Lech als zentrales Element für Gesundheitstourismus

Lechtal –Mit der Entwicklung des Lechwegs und dessen Eröffnung 2012 wurde entlang des Flusses, von Lech am Arlberg bis Füssen, ein Weg in Richtung naturnaher Qualitätstourismus eingeschlagen. Über die beiden Interreg-Projekte „Winterwandern Allgäu-Tirol“ sowie „grenzüberschreitendes Lech-Erlebnis“ wurde die Strategie nach und nach weiterentwickelt.

Zentrales Element der grenzüberschreitenden Gesundheitsregion ist das „Bad Kreckelmooser“-Heilwasser, das in Breitenwang als öffentliches Gut verfügbar gemacht wird.

Jenseits der Grenze, in Füssen, liegt der Fokus auf der Balance von Körper, Geist und Seele. Tragendes Gerüst des Füssener Gesundheitsangebots sind Bewegung, Wasser und vor allem innere Ordnung. In unterschiedlichen Erlebnisarealen erwarten die Besucher Bewegungsparcours, Kneipp-Tretbecken und Ruhe-Inseln. Zertifizierte Schlafgastgeber halten in ihren Unterkünften Serviceangebote zum Thema gesunder Schlaf bereit.