Auf an Ratscher und a Selfie mit Bischof Hermann

Dem Anlass entsprechend teilte Bischof Glettler lustige, traurige, nachdenklich stimmende Anekdoten aus seiner Schulzeit und verriet nebenbei seinen alten Spitznamen „Glättsi“. Nach einem Ratschlag für junge Menschen gefragt, gab der Bischof gleich drei davon: 1. Nie aufgeben. „Erst im Nachhinein merkt man, wie man an schwierigen Situationen gewachsen ist.“ 2. „Habt ein Auge für Menschen, die euch brauchen.“ Und 3. „Schaut euch das mit Jesus bitte mal genauer an.“ Daran knüpft auch seine Erwartung an Jugendliche an: „Nicht nur chillen, sondern auch ernsthafte Fragen stellen und sich für andere einsetzen.“

Ob er jemals an sich gezweifelt habe, wollten die Schüler wissen. Unsicherheiten, so der Bischof, kenne er sehr wohl – „das ist keine Schand­e“ –, und er verriet auch eine seiner geheimen Ängste, von der niemand wusste: „Ich hatte bis in die 90er-Jahre richtig Schiss vorm Vorsingen“, gestand Glettler offen und in einer Sprache, die bei den Jungen ankommt.