Damit der Öffi-Boom nicht den Anschluss verpasst

Innsbruck — Dass die Tarif­reform 2017 einen Öffi-Boom in Tirol ausgelöst hat, ist längst mit Zahlen belegt. Der Anteil an Öffi-Stammkunden ist um gut 60 Prozent gestiegen. Die Schattenseite: Der Ansturm bringt die Infrastruktur an ihre Kapazitätsgrenzen. So auch bei den Bahnknotenpunkten. Doch wo braucht es mehr Park-&-Ride-Plätze für Räder, Pkw und Motorräder? All diese Zahlen liefert nun eine Potenzialanalyse (sieh­e Factbox), die gestern dem Verkehrsausschuss des Landtages vorgestellt wurde.