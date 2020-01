Berrettini und Dimitrow out, Djokovic und Tsitsipas weiter

Während die Topstars am dritten Turniertag des mit 44,01 Mio. Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers vorerst weiterkamen, sorgten zwei US-Amerikaner für Überraschungen in Melbourne. Tennys Sandgren verabschiedete mit dem Italiener Matteo Berrettini den ersten Top-Ten-Spieler, Tommy Paul rang Grigor Dimitrow (BUL-18) nach 4:19 Stunden nieder.

Davor hatten sich die Titelverteidiger Novak Djokovic und Naomi Osaka souverän in die dritte Runde der Australian Open gespielt. Der „Djoker“ aus Serbien ließ trotz starkem Wind dem Wildcard-Spieler Tatsuma Ito beim 6:1,6:4,6:2 keine Chance. „Ich habe zu Beginn extrem gut gespielt“, war Djokovic happy, der nun mit Yoshitio Nishioka erneut auf einen Japaner trifft. „Bei diesen Bedingungen spielt man nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen den Wind. Auch mein Aufschlag hat die ersten beiden Sätze sehr gut funktioniert.“

Einmal mehr hat Sandgren für eine Überraschung gesorgt. Der 28-jährige Weltranglisten-100., der vor zwei Jahren im Achtelfinale in Melbourne u.a. mit einem Fünfsatz-Sieg über Dominic Thiem sensationell das Viertelfinale erreicht hatte, rang nun den Weltranglisten-Achten Berrettini nieder. Nach 3:23 Stunden hieß es 7:6(7),6:4,4:6,2:6,7:5. Berrettini hatte zuletzt bei den US Open das Halbfinale erreicht.

Das Match von Sandgrens Landsmann Paul gegen den als Nummer 18 gesetzten Bulgaren Dimitrow verlief ähnlich: Auch hier gewann der Außenseiter die ersten beiden Sätze, der Favorit rettete sich in Satz fünf und am Ende siegte Paul noch mit 6:4,7:6(6),3:6,6:7(3),7:6(3). Das Tiebreak im fünften Satz wird beim ersten Major des Jahres im Champions-Tiebreak (also bis 10) gespielt. Dimitrow hatte im Schluss-Satz schon mit 5:3 geführt, dann bei 5:4 aber das Rebreak zum 5:5 zugelassen.