Haie hoffen im Duell gegen Villach auf einen „Lucky Luc“

Innsbruck –Es wäre unfair, einem 24-jährigen Verteidiger, der die meiste Zeit seiner Karriere in der American Hockey League verbracht hat, die Last für den Turnaround aufzuerlegen. Aber manchmal braucht es im Leben ein Zeichen. Und nach neun Niederlagen in Serie im Grunddurchgang der Erste Bank Eishockey Liga und vor dem Start in die Qualifikationsrunde wollten die Haie eben genau dieses mit der Verpflichtung von Luc Snuggeru­d aussenden.