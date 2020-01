Möglicherweise KZ-Massengräber in OÖ übersehen

40 Jahre nach der Exhumierung von 1.127 Opfern des Konzentrationslagers (KZ) Gunskirchen in einem Waldstück in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) nimmt das Mauthausen Komitee an, dass nicht alle menschlichen Überreste ausgegraben wurden. Denn auf der Liste des Schwarzen Kreuzes stünden 5.175 Opfer, meinte die Historikerin Angelika Schlackl Dienstagabend in der ORF Sendung „OÖ heute“.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben Nationalsozialisten an der Gemeindegrenze zwischen Gunskirchen und Edt bei Lambach ein Außenlager des KZ Mauthausen aufgebaut. Dort wurden an die 20.000 vor allem ungarische Juden notdürftig untergebracht, die dort massenhaft ums Leben kamen. Bis zu 200 Menschen sollen pro Tag gestorben sein. 1979 wurden in dem Waldstück aus Massengräbern 1.127 Tote exhumiert und in der Gedenkstätte Mauthausen beigesetzt. Ein Gedenkstein im Wald erinnert heute an die Naziopfer.