Jansrud Schnellster im ersten Kitzbühel-Training

Der Norweger Kjetil Jansrud hat am Dienstag im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel Bestzeit erzielt. Der Abfahrts-Weltmeister lag 0,04 Sekunden vor dem US-Amerikaner Jared Goldberg und 0,20 Sekunden vor dem Franzosen Johan Clarey. Bester Österreicher nach 40 Läufern war Matthias Mayer als Sechster (+0,64), Vincent Kriechmayr folgte auf Rang neun (0,93).

Der Schweizer Wengen-Sieger Beat Feuz hatte 2,38 Sekunden Rückstand. In Kitzbühel werden am Freitag ein Super-G, am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Slalom ausgetragen.