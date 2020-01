Auto krachte in Baumarkt: Frau von Briketts erdrückt

Bei Unfall in einem Baumarkt im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ist eine 76-Jährige von Briketts und anderen Waren verschüttet und dadurch getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 70-jährige Autolenkerin am Dienstag in den Eingangsbereich des Markts und löste eine Kettenreaktion aus. Helfer fanden die Verschüttete, für sie kam jede Hilfe zu spät.