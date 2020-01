Bischofsbesuch in Imst: Den Kindern eine Lobby geben

„Seit der Jugendsynode vor zwei Jahren in Rom findet ein Paradigmenwechsel innerhalb der Kirche statt“, zeigt Bischof Glettler auf: „Kinder sollen innerhalb der Kirche gehört und ernst genommen werden, dürfen Freiräume ausgestalten, ohne dabei die Rituale aufzulösen. In Tirol wollen wir diesen Zugang verstärkt in die Praxis umsetzen.“