Sakellaropoulou ist erste Präsidentin Griechenlands

Griechenland hat erstmals in seiner Geschichte eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt. Eine parteiübergreifende Mehrheit von 261 der 300 Abgeordneten votierte am Mittwoch im ersten Wahlgang für Ekaterini Sakellaropoulou, wie Parlamentspräsident Costas Tassoulas mitteilte. Die 63-jährige Top-Juristin folgt auf den Konservativen Prokopis Pavlopoulos, dessen fünfjährige Amtszeit im März regulär endet.

„Unser Land ist ein Rechtsstaat und ein Faktor der Stabilität, des Wachstums, der Demokratie und der Kultur in unserer Region“, erklärte Sakellaropoulou am Mittwoch nach ihrer Wahl im Staatsfernsehen. Im Hinblick auf das Ende der fast zehnjährigen schweren Finanzkrise müsse sich ihr Land auf die Verbesserung des Bildungs-, Gesundheits- und Justizsystems konzentrieren. Auch die Rückkehr der ausgewanderten jungen Menschen und der Umweltschutz gehörten zu den vorrangigen Aufgaben, sagte Sakellaropoulou.

Die Tochter eines Richters des Obersten Gerichtshofs stammt aus der Hafenstadt Thessaloniki. Sakellaropoulou studierte in Athen und an der Pariser Sorbonne Universität. Im Oktober 2018 wurde sie bereits als erste Frau in der Geschichte des Landes Präsidentin des Staatsrats - das ist das Verfassungs- sowie Oberste Verwaltungsgericht in Griechenland. Ihre Spezialgebiete sind Verfassungs- und Umweltrecht. Die geschiedene Mutter eines Kindes gilt als Feministin, die sich auch für die Rechte von Flüchtlingen, Minderheiten sowie für bürgerliche Freiheiten einsetzt.

In ihrer Biografie finden sich Ähnlichkeiten zur ersten österreichischen Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein (70), die von Ende Mai 2019 bis Anfang Jänner an der Spitze der Expertenregierung stand, war davor die erste Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs.

Das griechische Staatsoberhaupt hat rein repräsentative Aufgaben, doch ist die Wahl der Richterin zur Präsidentin in einem Land, in dem Frauen immer noch stark diskriminiert werden, von großem symbolischen Wert.

Im Eurobarometer von 2017 gaben 63 Prozent der Griechen an, sie glaubten, Geschlechtergerechtigkeit sei in der Politik erreicht. 69 Prozent gaben dies für die Arbeitswelt und 61 Prozent für Führungspositionen an. Eurostat-Zahlen aus demselben Jahr zeigten jedoch eine Gehaltslücke von mehr als zwölf Prozent zwischen Männern und Frauen beim durchschnittlichen Stundenlohn. Auch die Arbeitslosigkeit ist unter Frauen höher. Der Statistik zufolge ist in Griechenland eine von fünf Frauen arbeitslos. In Österreich lag das Lohngefälle übrigens bei 20,5 Prozent.