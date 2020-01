Aktiv gegen Abzocker bei Notreparaturen

Innsbruck –Auf dem Zettel, den ein Innsbrucker Mieter von einer Firma ausgehändigt bekam, steht: „Wasserboiler defekt, tropft überall raus, muss getauscht werden.“ Doch diese Analyse von einem Notdienst am Sonntag getroffen, samt Anbringung von Klebestreifen, ging ins Geld: 627,48 Euro. Das ist Abzocke und könnte beeinsprucht werden, doch die Firmenadresse stimmt nicht, die Beschwerdemail schickt man ins Nirwana. Der Installateur stellt am Montag fest, dass die Notmaßnahmen falsch waren.

Ludwig Kössler, Geschäftsführer der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Tiroler Wirtschaftskammer, sagt zur Zertifizierung: „Der Besitz einer Gewerbeberechtigung, die auf nachgewiesenen Qualifikationen basiert, ist eine ausreichende Zertifizierung.“ Unter: www. firmen.wko.at finde man das Branchenbuch. Man solle sich im Notfall an den Vertrauenshandwerker wenden, der passende Kontakte vermitteln könne, sofern er selbst verhindert ist. Kössler weist zudem auf die Notdienstinserate in der TT hin, die von vielen Firmen genutzt werden. „Auch das ist ein geeigneter Fundort.“ Eine Verstärkung der Notdienst­infos werde angedacht, analog zur geschaffenen eigenen Homepage für seriöse Schlüsseldienste: www.schluesseldienste-tirol.at. Dort gibt man die Postleitzahl ein, es werden befugte Tiroler Betriebe in der Nähe aufgelistet.