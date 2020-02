Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer ist für kalte Progression

Automatismen in der Wirtschaftspolitik seien gefährlich, meint der Ökonom. „Dann enden wir so, wie wir es in der Finanzkrise hatten – nämlich dass wir uns selbst einengen.“ Aus seiner Sicht gehe es in der Debatte rund um die kalte Progression um „etwas ganz anderes“. Bruckbauer: „Die Leute, die das Ende der kalten Progression möchten, wollen in Wirklichkeit, dass der Staat sich zurückzieht. Die wollen eigentlich den Sozialstaat schwächen und argumentieren dann neutral über diese kalte Progression“, glaubt Bruckbauer. Natürlich brauche es regelmäßig die Hinweise auf die zusätzlichen Einnahmen durch die kalte Progression. „Dann kann man die Abgabenquote senken, hat aber den Freiraum zu entscheiden: Wo senkt man mehr und wo weniger. Das macht Sinn.“