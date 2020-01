Raketen auf Flughafen von Tripolis abgefeuert

Drei Tage nach der Berliner Libyen-Konferenz ist die mit General Khalifa Haftar vereinbarte Feuerpause nach Angaben der libyschen Einheitsregierung erneut gebrochen worden. Auf den internationalen Flughafen von Mitiga in der Hauptstadt Tripolis seien sechs Raketen geschossen worden, teilte ein Sprecher der von der UNO anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj am Mittwoch mit.

Der Regierungssprecher prangerte eine „neuerliche Verletzung“ der am 12. Jänner vereinbarten Feuerpause durch Haftars Truppen an. Der Flugverkehr wurde den Angaben zufolge vorerst unterbrochen. Flüge fielen aus oder wurden in die 200 Kilometer östlich von Tripolis gelegene Stadt Misrata umgeleitet.