Offene Kundendaten bei Autoverleih Buchbinder

Bei der deutschen Autovermietung Buchbinder sind laut Medienberichten wegen eines Fehlers in großem Stil Kundendaten im Netz zugänglich gewesen. Die rund fünf Mio. Dateien mit umfangreicher Firmenkorrespondenz enthielten eingescannte Rechnungen, Verträge, E-Mails sowie Schadensbilder von Autos, wie das Computermagazin „c‘t“ und „Die Zeit“ berichteten. Auch Kunden aus Österreich seien betroffen.

Unter den Kunden finde man beispielsweise zahlreiche Prominente aus Sport und Unterhaltung und Spitzenpolitiker mit Privatadresse, Handynummer und E-Mail-Adresse, berichtete „c‘t“ am Mittwoch online. Darüber hinaus seien mehrere hundert Angehörige verschiedener Botschaften gelistet - nicht nur aus Deutschland und Österreich, sondern u.a. auch aus den USA, Russland, China, Saudi-Arabien oder auch Nordkorea.

Betroffen sind demnach auch Mitarbeiter österreichischer Parteien und der Polizei. So hatte 2008 etwa ein Mitglied des „Einsatzkommando Cobra Süd“ einen Wagen gemietet. „Der Fahrer ist mit Privatadresse auffindbar“, sagte Hartmut Gieselmann, ein an den Recherchen beteiligter Journalist von „c‘t“ zur APA. „Auch die Daten zahlreicher Mitarbeiter von SPÖ, ÖVP und FPÖ, die Autos gemietet haben, waren zugänglich.“ Insgesamt seien sensible Daten von mehr als 400.000 Mietern aus Österreich offen gelegen.