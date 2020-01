Letztes EM-Halbfinalticket an Slowenien

Slowenien hat sich das letzte Halbfinalticket der Handball-EM der Männer in Österreich, Norwegen und Schweden gesichert. Durch den 34:26-(16:14)-Sieg Portugals über Ungarn im ersten Mittwochspiel von Hauptrundengruppe II ist Slowenien nicht mehr aus den Top-Zwei zu verdrängen. In der zweiten Partie (18.15 Uhr) des letzten Spieltags von Malmö trafen die Slowenen im Kampf um Platz eins auf Norwegen.

Mit dem Sieg stellten die Portugiesen bei ihrer ersten EM seit 2006 die beste Platzierung ihrer Historie sicher. Der dritte Rang in Hauptrundengruppe II beschert ihnen das Spiel um Platz fünf gegen Deutschland am Samstag in Stockholm.