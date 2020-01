Mehr als 1.800 Menschen in Rio 2019 durch Polizei getötet

In Rio de Janeiro hat die Zahl der durch die Polizei getöteten Menschen im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord erreicht. Im Jahr 2019 seien in der brasilianischen Touristenmetropole 1810 Menschen von der Polizei getötet worden, 18 Prozent mehr als im Jahr 2018, teilten die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Rio am Dienstagabend (Ortszeit) mit.