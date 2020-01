Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begonnen

Geleitet wird das Anklageteam, das aus sieben demokratischen Abgeordneten besteht, vom Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff. Von Samstag an ist dann Trumps Verteidigerteam ebenso lange am Zug.

Schiff kündigte umfassende Beweise an, um die Vorwürfe gegen den Präsidenten zu untermauern. An die Senatoren appellierte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, unparteiisch zu sein und einen „fairen Prozess“ zuzulassen. Trump habe seine Macht missbraucht, um die Ukraine zu einer Einmischung in US-Wahlen zu drängen und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl zu vergrößern, sagte Schiff. Er habe damit die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Als er „erwischt“ worden sei, habe Trump die parlamentarische Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre auf „beispiellose“ Weise behindert. Es habe sich um einen der „eklatantesten“ Versuche einer „Vertuschung“ in der Geschichte gehandelt.