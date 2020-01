Explosion in Müllverarbeitungsanlage in Linz

Eine Verpuffung hat am Mittwochnachmittag in Linz zu einem Brand in einer Müllverarbeitungsanlage geführt. Dazu kam es um 13.25 Uhr während des Verarbeitungsprozesses einer mobilen Müllzerkleinerungsanlage. Ein Mitarbeiter war zu dem Zeitpunkt in der Halle, er verließ diese rechtzeitig und wurde nicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.