Tiroler bei Holzarbeiten von Baum am Kopf getroffen

Ein 29-jähriger Einheimischer ist am Mittwoch in Hart im Tiroler Zillertal bei Holzarbeiten von einem Baumstamm am Kopf und an der Schulter getroffen worden. Der 29-Jährige wollte gemeinsam mit seinem 61-jährigen Vater einen Baum fällen, dabei fiel der Stamm aber in die falsche Richtung und traf den Sohn. Er musste mit Verletzungen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.