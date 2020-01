Alpenrallye macht heuer Abstecher nach Seefeld

„Wir fahren heuer so weit in den Westen wie noch nie und werden das Karwendelgebirge umrunden“, schildert Alpenrallye-OK-Chef Markus Christ. Die Veranstaltung findet heuer von 3. bis 6. Juni statt. Die Königsetappe wird am Freitag, den 5. Juni, gefahren. Sie führt erstmals bis nach Seefeld. Gefahren wird durch das Inntal und das Achental nach Bayern, dann um das Karwendelgebirge bis nach Seefeld. Dort präsentieren sich die Fahrzeuge auch im Ortszentrum, zurück geht’s über Innsbruck und das Unterinntal.

Der erste Tag führt, wie schon gewohnt, durch das Brixental, den Abschluss bildet die Ausfahrt am Samstag, ebenfalls mit einer Premiere. Erstmals fahren die automobilen Klassiker über den Enzingerboden. Den Schlusspunkt bildet dann die Fahrzeugparade in der Kitzbüheler Innenstadt. Sie ist auch bei den Besucher alle Jahre sehr beliebt.

Die Alpenrallye hat sich über die Jahrzehnte zu einem wichtigen Faktor für den Tourismus in Kitzbühel entwickelt. An die 180 Fahrzeuge nehmen teil, die Veranstalter rechnen mit insgesamt an die 4000 Nächtigungen für die Hoteliers in der Stadt. „Die Alpenrallye passt genau nach Kitzbühel, sie verbindet Sport und Lifestyle“, freut sich TVB-GF Viktoria Veider-Walser. Ideal ist auch der Zeitpunkt der Veranstaltung, nämlich noch vor der Hauptsaison.