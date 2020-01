Innsbruck – Tirols zukünftige Taferlklassler stehen in den Startlöchern. Noch bis 11. März finden an den Volksschulen die Einschreibungen für das Schuljahr 2020/2021 statt. Parallel dazu wird auch die Schulreife der Kinder festgestellt. Früher, so berichten Vertreter der älteren Generation, war noch der Wackelzahn ausschlaggebend, ob ein Kind in die erste Klasse kommt oder nicht. Heute werden natürlich ganz andere Parameter hinzugezogen.